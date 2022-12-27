«Арсенал» предложил 45+25 млн евро за Мудрика, но «Шахтер» хочет 100 млн

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, лондонский клуб предложил за 21-летнего игрока 45+25 млн евро. Вероятно, «Шахтер» ответит на это предложение отказом, так как оценивает Мудрика в 100 млн евро.

Источники сообщают, что Михаил открыт к переходу в «Арсенал». «Канониры» уверены, что со временем «Шахтер» смягчит финансовые требования. Изначально «Арсенал» предложил за игрока 40+20 млн евро.

Отмечается, что Мудрик — главная цель «Арсенала» на зиму.