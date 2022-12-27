Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
13
Футбол. Зарубежный
26.12
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
28.12
Аяччо
Анже
Футбол. Зарубежный
28.12
Труа
Нант
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
26.12
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
31
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
13
26.12
Кристал Пэлас
Фулхэм
03
26.12
Эвертон
Вулверхэмптон
12
26.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
03
26.12
Саутгемптон
Брайтон
13
26.12
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
22
13.11
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:50 (мск), источник: Sports.Ru

«Арсенал» предложил 45+25 млн евро за Мудрика, но «Шахтер» хочет 100 млн

«Арсенал» хочет купить вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Арсенал
ШахтерЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, лондонский клуб предложил за 21-летнего игрока 45+25 млн евро. Вероятно, «Шахтер» ответит на это предложение отказом, так как оценивает Мудрика в 100 млн евро.

Источники сообщают, что Михаил открыт к переходу в «Арсенал». «Канониры» уверены, что со временем «Шахтер» смягчит финансовые требования. Изначально «Арсенал» предложил за игрока 40+20 млн евро.

Отмечается, что Мудрик — главная цель «Арсенала» на зиму.

В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь