«Арсенал» предложил 45+25 млн евро за Мудрика, но «Шахтер» хочет 100 млн
«Арсенал» хочет купить вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
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«Арсенал» хочет купить вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, лондонский клуб предложил за 21-летнего игрока 45+25 млн евро. Вероятно, «Шахтер» ответит на это предложение отказом, так как оценивает Мудрика в 100 млн евро.
Источники сообщают, что Михаил открыт к переходу в «Арсенал». «Канониры» уверены, что со временем «Шахтер» смягчит финансовые требования. Изначально «Арсенал» предложил за игрока 40+20 млн евро.
Отмечается, что Мудрик — главная цель «Арсенала» на зиму.
В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.