«Аякс» расторг контракт с своим воспитанником и бронзовым призером ЧМ
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нидерландский футбольный клуб «Аякс» сообщил на официальном сайте о расторжении контракта с защитником Дейли Блиндом.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нидерландский футбольный клуб «Аякс» сообщил на официальном сайте о расторжении контракта с защитником Дейли Блиндом.
Соглашение с 32-летним нидерландцем было рассчитано до лета 2023 года, но будет расторгнуто 31 декабря. Причины данного решения не сообщаются.
«В течение последних нескольких дней мы достигли с Дейли договоренности о расторжении контракта. Надеюсь, он сможет найти другой клуб, в котором завершит свою успешную карьеру. Вместе с Дейли мы определились с матчем, после которого он сможет как следует попрощаться с болельщиками», — сказал генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар.
Блинд является воспитанником клуба, всего он провел за команду 333 матча, забил 13 мячей, отдал 21 голевую передачу и 7 раз стал чемпионом страны. Также он представлял нидерландский «Гронинген» и английский «Манчестер Юнайтед», вместе с которым выиграл Лигу Европы. В составе сборной Нидерландов Блинд сыграл 99 матчей, отметившись 3 голами и 14 результативными пасами. В 2014 году стал в составе национальной команды бронзовым призером чемпионата мира.