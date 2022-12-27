«Аякс» расторг контракт с своим воспитанником и бронзовым призером ЧМ

Соглашение с 32-летним нидерландцем было рассчитано до лета 2023 года, но будет расторгнуто 31 декабря. Причины данного решения не сообщаются.

«В течение последних нескольких дней мы достигли с Дейли договоренности о расторжении контракта. Надеюсь, он сможет найти другой клуб, в котором завершит свою успешную карьеру. Вместе с Дейли мы определились с матчем, после которого он сможет как следует попрощаться с болельщиками», — сказал генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар.