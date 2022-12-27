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17:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аякс» расторг контракт с своим воспитанником и бронзовым призером ЧМ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нидерландский футбольный клуб «Аякс» сообщил на официальном сайте о расторжении контракта с защитником Дейли Блиндом.

Аякс
Нидерланды
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Источник: AP 2022

Соглашение с 32-летним нидерландцем было рассчитано до лета 2023 года, но будет расторгнуто 31 декабря. Причины данного решения не сообщаются.

«В течение последних нескольких дней мы достигли с Дейли договоренности о расторжении контракта. Надеюсь, он сможет найти другой клуб, в котором завершит свою успешную карьеру. Вместе с Дейли мы определились с матчем, после которого он сможет как следует попрощаться с болельщиками», — сказал генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар.

Блинд является воспитанником клуба, всего он провел за команду 333 матча, забил 13 мячей, отдал 21 голевую передачу и 7 раз стал чемпионом страны. Также он представлял нидерландский «Гронинген» и английский «Манчестер Юнайтед», вместе с которым выиграл Лигу Европы. В составе сборной Нидерландов Блинд сыграл 99 матчей, отметившись 3 голами и 14 результативными пасами. В 2014 году стал в составе национальной команды бронзовым призером чемпионата мира.

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