Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия вошел в топ-10 самых подорожавших футболистов года

В конце 2021 г. Кварацхелия, выступавший тогда за «Рубин», стоил 16 млн евро. Весной 2022 г. он перешел в батумское «Динамо», а в июле футболиста купил «Наполи». В неаполитанской команде Кварацхелия с ходу пробился в основной состав и на данный момент отметился восемью мячами и десятью голевыми передачами в 17 матчах. Сейчас его стоимость составляет 60 млн евро. В рейтинге подорожавших игроков он занял восьмое место.

Возглавил список полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес. Он подорожал за год на 1000% — с 5 до 55 млн евро (+50 млн). Фернандес выиграл с Аргентиной чемпионат мира-2022 и был признан лучшим молодым игроком турнира. Хавбек принял участие во всех семи матчах сборной, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Второе место занял Йошко Гвардиол из «Лейпцига». Хорватский защитник также стал дороже на 50 млн евро, но в процентном отношении его результат менее впечатляющий — +200%, с 25 до 75 млн евро.

Вторую строчку с Гвардиолом поделил бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони, который летом перешел в английский клуб из «Аякса». Его стоимость также выросла с 25 до 75 млн евро.

Четвертое место занял Рафаэл Леау из «Милана», который стал дороже на те же 50 млн евро, в его случае рост составил 142,9% — с 35 до 85 млн евро.

Пятое место поделили Орельен Тчуамени из «Реала» и Гави из «Барселоны». Оба подорожали на 50 млн евро, что в их случае составляет 125% — с 40 до 90 млн.

12-ю строчку в списке занял еще один уроженец бывшего СССР — украинский фланговый форвард Михаил Мудрик. За год игрок донецкого «Шахтера» стал дороже на 36 млн евро, с 4 до 40 млн (+900%).

Михаил Мудрик | Источник: AFP 2022