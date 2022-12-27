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27 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Челси» обыграл «Борнмут» и прервал серию из пяти матчей без побед

«Челси» дома обыграл «Борнмут» в матче 17-го тура АПЛ — 2:0. В составе «синих» забивали Кай Хаверц и Мэйсон Маунт.

Челси
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Источник: Reuters

«Челси» прервал серию из пяти матчей без побед (3 поражения подряд и 2 ничьих).

Лондонцы набрали 24 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 16 очками занимает 14-ю строчку.

Челси
2:0
Первый тайм: 2:0
Борнмут
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