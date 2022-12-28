Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осер
Монако
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Клермон Фут
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:00
Аяччо
Анже
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Нант
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Лидс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Страсбур
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
10.11
Реал
Кадис
21
10.11
Валенсия
Бетис
30
10.11
Райо Вальекано
Сельта
00
9.11
Мальорка
Атлетико
10
9.11
Эспаньол
Вильярреал
01
9.11
Альмерия
Хетафе
10
9.11
Севилья
Реал Сосьедад
12
8.11
Осасуна
Барселона
12
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:45 (мск), источник: Sports.Ru

Ла Лига изменит финансовые правила для клубов. Рычаги в стиле «Барсы» больше не помогут подписывать новичков

Финансовые правила для клубов Ла Лиги станут более строгими.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Прошлым летом «Барселона» потратила более 150 млн евро, несмотря на долги в размере 1,3 млрд евро и значительные финансовые потери. Клуб смог обойти лимиты на траты, установленные Ла Лигой, за счет продажи активов, которую президент сине-гранатовых Жоан Лапорта назвал «экономическими рычагами».

Так, «Барселона» продала 25% доходов от ТВ-прав на матчи Ла Лиги на следующие 25 лет, а также 49,9% акций компании Barca Studios. Это позволило «Барсе» за короткий срок значительно увеличить доходы и дало возможность активно себя вести на трансферном рынке.

После этого некоторые испанские клубы задумались об аналогичных действиях — например, «Бетис». Благодаря новым финансовым правилам, которые введет Ла Лига, такие действия больше будут невозможны, пишет Diario Sport.

Ла Лига запретит клубам продавать необходимые активы, чтобы увеличить лимит трат на зарплаты. Например, нельзя будет продать права на стадион для этих целей. Клубам можно будет продавать аудиовизуальные и другие права, но только при условии, что их стоимость не превысит 5% от общих доходов клуба. Все, что превысит эту планку, не пойдет в зачет при расчете зарплатного лимита.

Продажа, а затем повторная покупка активов по выгодной цене с целью увеличения лимита будут наказываться.

Клубы обяжут представлять бизнес-план, из которого будет видно, что после продажи активов они гарантированно смогут платить зарплаты футболистам на протяжении двух сезонов.

Ранее клубы могли тратить 25% от суммы, которую они сэкономили или заработали на продажах, то теперь им разрешат тратить 40% от нее при гарантии, что они смогут выплатить новым игрокам зарплаты.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь