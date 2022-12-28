«Монако» обыграл «Осер» в матче чемпионата Франции. Головин сделал голевой пас

ТАСС, 28 декабря. «Монако» победил «Осер» со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в среду.

Забитыми мячами в составе «Монако» отметились Виссам Бен Йеддер (45+2, с пенальти) и Эльесс Бен Сегир (58, 85). У «Осера» отличился М'Байе Ньянг (30), на 68-й минуте игрок «Монако» Юссуф Фофана отправил мяч в свои ворота.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену после перерыва и сделал голевую передачу в эпизоде со вторым голом команды. Для 26-летнего россиянина этот результативный пас стал четвертым в нынешнем сезоне чемпионата Франции. В 15 матчах на счету полузащитника три забитых мяча.

«Монако» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Осер» с 13 очками располагается на 18-й строчке.