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21:21 (мск), источник: ТАСС

«Монако» обыграл «Осер» в матче чемпионата Франции. Головин сделал голевой пас

Встреча завершилась гостевой победой «Монако» со счетом 3:2.

Осер
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 28 декабря. «Монако» победил «Осер» со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в среду.

Забитыми мячами в составе «Монако» отметились Виссам Бен Йеддер (45+2, с пенальти) и Эльесс Бен Сегир (58, 85). У «Осера» отличился М'Байе Ньянг (30), на 68-й минуте игрок «Монако» Юссуф Фофана отправил мяч в свои ворота.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену после перерыва и сделал голевую передачу в эпизоде со вторым голом команды. Для 26-летнего россиянина этот результативный пас стал четвертым в нынешнем сезоне чемпионата Франции. В 15 матчах на счету полузащитника три забитых мяча.

«Монако» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Осер» с 13 очками располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Монако» 1 января примет «Брест», «Осер» в тот же день на выезде сыграет с «Нантом».

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