Холанд побил рекорд АПЛ, забив 20 голов за 14 игр. У Кевина Филлипса ушел 21 матч
Нападающий Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов.
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Нападающий Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов.
Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1).
Норвежцу потребовалось всего 14 матчей для того, чтобы добраться до отметки в 20 мячей в лиге. Прежний рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 игру в составе «Сандерленда» в сезоне-1999/2000.