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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:25 (мск), источник: Sports.Ru

Холанд побил рекорд АПЛ, забив 20 голов за 14 игр. У Кевина Филлипса ушел 21 матч

Нападающий Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1).

Норвежцу потребовалось всего 14 матчей для того, чтобы добраться до отметки в 20 мячей в лиге. Прежний рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 игру в составе «Сандерленда» в сезоне-1999/2000.

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Лидс
1:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
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