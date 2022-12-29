Холанд побил рекорд АПЛ, забив 20 голов за 14 игр. У Кевина Филлипса ушел 21 матч

Норвежцу потребовалось всего 14 матчей для того, чтобы добраться до отметки в 20 мячей в лиге. Прежний рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 игру в составе «Сандерленда» в сезоне-1999/2000.