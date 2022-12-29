Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.12
Лидс
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
28.12
Брест
Лион
24
Футбол. Зарубежный
28.12
ПСЖ
Страсбур
21
Футбол. Зарубежный
28.12
Клермон Фут
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
28.12
Осер
Монако
23
Футбол. Зарубежный
28.12
Аяччо
Анже
10
Футбол. Зарубежный
28.12
Труа
Нант
00
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
28.12
Брест
Лион
24
28.12
ПСЖ
Страсбур
21
28.12
Клермон Фут
Лилль
02
28.12
Осер
Монако
23
28.12
Аяччо
Анже
10
28.12
Труа
Нант
00
13.11
Монако
Марсель
23
13.11
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Страсбур» благодаря голу Мбаппе с пенальти на 90+6-й минуте

Сегодня, 29 декабря, завершился матч 16-го тура французского Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Страсбур».

ПСЖ
СтрасбурЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучал в 23:00 мск.

Хозяева встречи быстро вышли вперёд, когда на 14-й минут счёт открыл центральный защитник парижан Маркиньос, ассистировал ему нападающий Неймар.

Первый тайм завершился в пользу «ПСЖ», но в начале второго всё изменилось. На 51-й минуте хозяева пропустили после автогола Маркиньоса.

На 63-й минуте парижский клуб остался в меньшинстве, когда Неймар за пару минут получил две жёлтые карточки и покинул поле (стоит отметить, что второй «горчичник» игрок получил за симуляцию).

В последние минуты матча хозяева смогли вырвать победу благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти на 90+6-й минуте — 2:1.

В следующем туре парижане сыграют с на выезде с «Лансом», матч состоится 1 января. «Страсбур» дома примет «Труа», игра пройдёт 2 января.

Читайте также
ПСЖ
2:1
Первый тайм: 1:0
Страсбур
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь