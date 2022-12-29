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01:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лидс». Холанн оформил дубль

«Манчестер Сити» выиграл у «Лидса» в матче 17-го тура чемпионата Англии — 3:1.

Лидс
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Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд».

В конце первого тайма полузащитник Родри вывел гостей вперед, пробив с отскока низом по центру ворот. Его гол был единственным в первой половине.

После перерыва форвард гостей Эрлин Холанн оформил дубль. На 71-й минуте защитник «Лидса» Паскаль Стрейк отыграл один мяч.

Таким образом, «Сити» (35 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Лидс» (15) занимает 15-е место.

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1:3
Первый тайм: 0:1
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