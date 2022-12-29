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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:51 (мск), источник: Sport24

Лучший молодой талант России сменил клуб, «Челси» отдаст свыше 100 млн за героя ЧМ. Главные трансферы и слухи дня

Главные герои трансферного окна к этому часу.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Что в России

«Локомотив» объявил о переходах Пиняева с Глушенковым и, вероятно, близок к подписанию Лантратова

Красно-зеленые официально сообщили о покупке молодых нападающих «Крыльев Советов» — 18-летнего Сергея Пиняева и 23-летнего Максима Глушенкова. С ними обоими подписан 4-летний контракт. Первый в новой для себя команде взял 19-й номер, а второй — 15-й.

На двойном подписании из Самары, впрочем, «Локо» останавливать трансферный движ не намерен и, как сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, договорился о переходе голкипера «Химок» Ильи Лантратова. Соглашение с ним должны подписать уже в ближайшие дни.

«Зенит» договорился о скором переходе Роберта Ренана?

Телеграм-канал ZenitCafe уверяет, что да. По его информации, 19-летний центральный защитник «Коринтианса», выступающий за молодежную сборную Бразилии, станет игроком петербуржцев в начале января.

При этом «Зенит» будет владеть лишь 50% прав на футболиста — вероятно, по такой же схеме форвард Юри Алберто станет не арендованным, а полноправным игроком «Коринтианса».

Трансфер Ренана — как раз часть сделки по Юри. Также в ее рамки должен войти переход в «Зенит» 22-летнего опорника Ду Кейроза.

Источник: Футбольный клуб «Коринтианс»

Также ZenitCafe сообщил, что арендованные у «Коринтианса» вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан покинут Россию: первый — уже этой зимой, а второй — летом. Хотя их агент Луис Фернандо Гарсия заявил Sport24, что ничего еще не решено.

«Торпедо» взяло экс-защитника «Факела» Шлякова

31-летний Евгений Шляков в декабре по обоюдному согласию расторг контракт с воронежским клубом, а теперь оказался в московском.

У универсального крайнего защитника, проведшего в РПЛ-2022/23 10 матчей и отдавшего два ассиста, за плечами также игры за брянское «Динамо», «Тюмень», смоленский «Днепр», «Волгарь», «КАМАЗ», «Тамбов», «СКА-Хабаровск» и румынский УТА.

Что в Европе

«Челси» подписал еще одного Фофана, близок к рекордному трансферу за 120 млн евро и узнал ценник за янгстера из «Монако»

Лондонцы — главные хедлайнеры прошедшего трансферного дня. Во-первых, они за 12 млн евро приобрели 20-летнего форварда «Мольде» и сборной Кот-д’Ивуара Давида Фофана — теперь травмированному Уэсли Фофана наверняка будет повеселее.

Во-вторых, как утверждает издание Evening Standard, синие готовы отвалить аж 120 млн за 21-летнего опорника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, уже сообщив об этом португальскому клубу. Именно эта сумма прописана в качестве отступных за лучшего молодого игрока ЧМ-22.

Впрочем, журналист Бен Джейкоб уверяет, что Энцо зимой уходить никуда не хочет. Видимо, игрок планирует как следует пошуметь с «Бенфикой» в плей-офф ЛЧ. Но синие могут и переубедить несговорчивого опорника.

Источник: Reuters

В третьих, Get French Football News пишет, что «Монако» выставило «Челси» ценник в 60 млн евро за защитника сборной Франции Бенуа Бадьяшила. С ним самим лондонцы уже договорились, теперь предстоит поторговаться с монегасками.

«Шахтер» отказался от очередного предложения «Арсенала» по Мудрику

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо ведет хронику переговоров украинского и английского клубов. По его словам, «канониры» сперва предложили за полузащитника 40 млн евро чистыми и еще 20 в виде бонусов, но получили отказ.

Теперь ставки повысились до «45+25», однако «Шахтер» отверг и это предложение, надеясь выручить за 21-летнего игрока аж 100 млн. Если что, Transfermarkt оценивает его в 40 млн.

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