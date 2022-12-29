Холанд объяснил, почему не праздновал голы в ворота «Лидса»

В среду «Манчестер Сити» на выезде победил «Лидс» (3:1) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), Холанд отметился дублем, но не праздновал оба мяча. Он родился в 2000 году, когда его отец выступал за «Лидс», в тот же год Альф-Инге Холанд перешел в «Манчестер Сити», в котором впоследствии завершил карьеру.

«Это было запланировано. Мне не хотелось праздновать. Я уважаю Лидс, где я родился. Конечно, я подбодрил Джека Грилиша, сказал, что он молодец, так как он отдал две фантастические передачи», — приводит слова Холанда VG.