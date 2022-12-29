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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Холанд объяснил, почему не праздновал голы в ворота «Лидса»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что не праздновал дубль в игре чемпионата Англии по футболу против «Лидса», так как родился в этом городе, а на трибунах присутствовал его отец — бывший футболист «Лидса» и «Манчестер Сити» Альф-Инге Холанд.

Лидс
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Источник: Reuters

В среду «Манчестер Сити» на выезде победил «Лидс» (3:1) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), Холанд отметился дублем, но не праздновал оба мяча. Он родился в 2000 году, когда его отец выступал за «Лидс», в тот же год Альф-Инге Холанд перешел в «Манчестер Сити», в котором впоследствии завершил карьеру.

«Это было запланировано. Мне не хотелось праздновать. Я уважаю Лидс, где я родился. Конечно, я подбодрил Джека Грилиша, сказал, что он молодец, так как он отдал две фантастические передачи», — приводит слова Холанда VG.

«Отец и мать на трибунах, вся семья была на трибунах. Это особенный момент. Когда я был маленьким, у меня была форма “Лидса” с именем (норвежского полузащитника) Эйрика Бакке на спине и форма “Сити” с фамилией моего отца», — добавил он.

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