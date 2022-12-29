Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:00
Жирона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:15
Бетис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Эльче
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
13.11
Ювентус
Лацио
30
13.11
Милан
Фиорентина
21
13.11
Рома
Торино
11
13.11
Монца
Салернитана
30
13.11
Верона
Специя
12
13.11
Аталанта
Интер
23
12.11
Болонья
Сассуоло
30
12.11
Сампдория
Лечче
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» нацелился на одну из главных звёзд ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в Италии. В услугах аргентинского вратаря заинтересован «Ювентус», информирует CalcioMercatoWeb.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, в обмен на Мартинеса «Ювентус» готов предложить «Астон Вилле» своего голкипера Войцеха Щенсны. Отмечается, что сам поляк не горит желанием покидать Турин.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Астон Вилла» намерена избавиться от Мартинеса. Главный тренер английской команды Унаи Эмери был раздражён поведением вратаря после финального матча чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции. Мартинес провоцировал соперников во время решающей игры, которая завершилась победой аргентинской команды (3:3, 4:2 — по пенальти). Во время празднования чемпионства в Буэнос-Айресе голкипер носил с собой куклу с лицом Мбаппе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь