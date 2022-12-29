«Ювентус» нацелился на одну из главных звёзд ЧМ-2022

Согласно сведениям источника, в обмен на Мартинеса «Ювентус» готов предложить «Астон Вилле» своего голкипера Войцеха Щенсны. Отмечается, что сам поляк не горит желанием покидать Турин.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Астон Вилла» намерена избавиться от Мартинеса. Главный тренер английской команды Унаи Эмери был раздражён поведением вратаря после финального матча чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции. Мартинес провоцировал соперников во время решающей игры, которая завершилась победой аргентинской команды (3:3, 4:2 — по пенальти). Во время празднования чемпионства в Буэнос-Айресе голкипер носил с собой куклу с лицом Мбаппе.