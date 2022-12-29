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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» продлит контракт с лучшим бомбардиром сборной Франции

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Итальянский «Милан» близок к продлению контракта с футболистом Оливье Жиру, сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

Действующий договор 36-летнего форварда истекает по завершении нынешнего сезона. Как отмечает источник, стороны уже достигли устной договоренности и официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели.

Также действующий чемпион Италии намерен продлить контракт с еще одним футболистом команды — Исмаэлем Беннасером.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года и выиграл вместе с командой чемпионат Италии в прошлом сезоне. Ранее форвард выступал за лондонские «Арсенал» и «Челси», а также французские «Гренобль», «Истр», «Тур» и «Монпелье».

На счету Жиру, чемпиона мира 2018 года и серебряного призера чемпионата мира в Катаре, 120 матчей и 53 мяча за сборную Франции. Нападающий обошел Тьерри Анри и стал лучшим бомбардиром сборной во время турнира в Катаре.

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