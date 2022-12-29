«Милан» продлит контракт с лучшим бомбардиром сборной Франции

Действующий договор 36-летнего форварда истекает по завершении нынешнего сезона. Как отмечает источник, стороны уже достигли устной договоренности и официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели.

Также действующий чемпион Италии намерен продлить контракт с еще одним футболистом команды — Исмаэлем Беннасером.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года и выиграл вместе с командой чемпионат Италии в прошлом сезоне. Ранее форвард выступал за лондонские «Арсенал» и «Челси», а также французские «Гренобль», «Истр», «Тур» и «Монпелье».