Итальянским клубам предлагали услуги футболистов лидеров РПЛ

Клубам Серии А предлагали четырех российских футболистов: Александра Соболева и Руслана Литвинова из «Спартака», Игоря Дивеева из ЦСКА и Даниила Уткина из «Ростова», — сказал источник.

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 22 матчах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Литвинова 19 игр, 1 гол и1 пас.