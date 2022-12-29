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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:57 (мск), источник: Sport24

Итальянским клубам предлагали услуги футболистов лидеров РПЛ

Итальянским клубам предлагали услуги футболистов лидеров РПЛ. Об этом Sport24 рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Спартак
ЦСКА
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Источник: Sport24

Клубам Серии А предлагали четырех российских футболистов: Александра Соболева и Руслана Литвинова из «Спартака», Игоря Дивеева из ЦСКА и Даниила Уткина из «Ростова», — сказал источник.

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 22 матчах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Литвинова 19 игр, 1 гол и1 пас.

Игорь Дивеев появился на поле в 12 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В активе Даниил Уткин сыграл в 22 матчах, трижды поразил ворота соперника и отдал 9 голевых пасов.

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