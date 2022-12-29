Клуб КПЛ нацелился на известного футболиста

Отмечается, что хавбек хорошо знаком новому главному тренеру актаусцев Кахаберу Цхададзе, с которым еще пересекался по совместной работе в «Ордабасы». В шымкентской команде он становился бронзовым призером казахстанской премьер-лиги в 2017 и 2019 годах.

Минувший сезон Диакате провел за «Туран», который финишировал на предпоследнем, 13-м месте и вылетел в первую лигу. На счету Абдуллаи 22 матча в чемпионате, один гол и один ассист.

34-летний Диакате хорошо известен казахстанским болельщикам еще по играм за «Атырау» и «Тараз».