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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:58 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ нацелился на известного футболиста

Сенегальский полузащитник Абдуллаи Диакате может продолжить карьеру в футбольном клубе «Каспий». Об этом сообщает Aladop.

КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Отмечается, что хавбек хорошо знаком новому главному тренеру актаусцев Кахаберу Цхададзе, с которым еще пересекался по совместной работе в «Ордабасы». В шымкентской команде он становился бронзовым призером казахстанской премьер-лиги в 2017 и 2019 годах.

Минувший сезон Диакате провел за «Туран», который финишировал на предпоследнем, 13-м месте и вылетел в первую лигу. На счету Абдуллаи 22 матча в чемпионате, один гол и один ассист.

34-летний Диакате хорошо известен казахстанским болельщикам еще по играм за «Атырау» и «Тараз».

Напомним, ранее «Каспий» подписал грузинского форварда Георгия Панцулаю.

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