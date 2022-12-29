Клуб КПЛ нацелился на известного футболиста
Сенегальский полузащитник Абдуллаи Диакате может продолжить карьеру в футбольном клубе «Каспий». Об этом сообщает Aladop.
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Сенегальский полузащитник Абдуллаи Диакате может продолжить карьеру в футбольном клубе «Каспий». Об этом сообщает Aladop.
Отмечается, что хавбек хорошо знаком новому главному тренеру актаусцев Кахаберу Цхададзе, с которым еще пересекался по совместной работе в «Ордабасы». В шымкентской команде он становился бронзовым призером казахстанской премьер-лиги в 2017 и 2019 годах.
Минувший сезон Диакате провел за «Туран», который финишировал на предпоследнем, 13-м месте и вылетел в первую лигу. На счету Абдуллаи 22 матча в чемпионате, один гол и один ассист.
34-летний Диакате хорошо известен казахстанским болельщикам еще по играм за «Атырау» и «Тараз».
Напомним, ранее «Каспий» подписал грузинского форварда Георгия Панцулаю.