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21:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду прервал переговоры с «Аль-Насром», пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Агент футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду Жорже Мендеш прекратил переговоры о переходе форварда в саудовский «Аль-Наср» из-за предложения команды, выступающей в Лиге чемпионов, сообщает катарский журналист Мохаммед аль-Кааби.

Португалия
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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Marca сообщила, что Роналду в ближайшее время может подписать контракт с «Аль-Насром» до 2030 года, из которых 2,5 года португалец проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». На протяжении карьеры он представлял португальский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды — чемпионом Англии, по два раза — чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016 и Лигу наций (2018/19).

По ходу чемпионата мира в Катаре, где сборная Португалии дошла до четвертьфинала, Роналду разорвал контракт с английским «Манчестер Юнайтед» и в данный момент находится без клуба.

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