28 фотографий 28 фотографий 28 фотографий

«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — говорится в сообщении. Как сообщает Reuters со ссылкой на медицинское заключение, причиной смерти стал отказ органов из-за рака толстой кишки.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.

Фильм 8.1 Пеле: Рождение легенды 2016 / США / 1 ч. 47 мин. Pelé: Birth of a Legend драма биография ...

Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 годы в составе бразильского «Сантоса» и американского клуба «Нью-Йорк Космос», вместе с «Сантосом» он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия. В 1999 году Международная федерация футбола (ФИФА) с целью определить лучшего игрока XX века провела опрос среди спортивных чиновников, журналистов и тренеров, в нем Пеле занял первое место. Однако по итогам голосования болельщиков в интернете победителем стал аргентинец Диего Марадона. В результате ФИФА приняла решение разделить награду «Игрок столетия» между двумя футболистами.

Также в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то, что тот ни разу не участвовал в Олимпийских играх. В том же году журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей XX века.