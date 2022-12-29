Футбол остался без короля. Умер трехкратный чемпион мира Пеле

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«Люди часто спрашивают меня: “А когда родится новый Пеле?” Никогда — мои папа и мама закрыли фабрику», — заявлял легендарный нападающий в начале 2012 года. Исходя из этого высказывания, было трудно отказать в самомнении одному из самых известных футболистов в истории. Вместе с тем, сравнивая себя и Диего Марадону, он отмечал, что оба не были лучшими в мире, в отличие от Альфредо ди Стефано, которому, по его словам, не было равных.

В историю бразилец вошел как Пеле, но его настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту. Он родился в Трес-Корасойнсе на востоке Бразилии 23 октября 1940 года. В его свидетельстве о рождении была записана дата 21 октября, но, по словам самого Пеле, это была ошибка.

Фильм 8.1 Пеле: Рождение легенды 2016 / США / 1 ч. 47 мин. Pelé: Birth of a Legend драма биография ...

Имя, полученное мальчиком при рождении, было символичным и также не обошлось без ошибки. «Родители назвали меня Эдсоном — в честь Томаса Эдисона, потому что электрическая лампочка пришла в наш город совсем незадолго до того, как я появился на свет в 1940 году. Их это настолько впечатлило, что они решили таким образом почтить изобретателя. Как оказалось, они потеряли в имени одну букву, но все равно мое имя мне всегда нравилось», — вспоминал он в автобиографии «Пеле. Я изменил мир и футбол».

Несмотря на то что весь мир знал его как Пеле, у Эдсона Арантиса ду Насименту были и другие прозвища. В кругу семьи его звали Дико. Также было время, когда будущего трехкратного чемпиона мира на футбольном поле звали Газолиной — он сам предполагал, что связано это было с его проворностью. К имени, под которым Насименту-младший прогремел на весь мир, в детстве он относился негативно.

Версий того, откуда возникло это прозвище, было много. Согласно одной, оно было образовано от гэльского слова, означающего «футбол», согласно другой, это видоизмененная форма прозвища вратаря Биле, который выступал в одной команде с его отцом — Дондиньо (настоящее имя — Жуан Рамос ду Насименту). «А правда звучит довольно разочаровывающе: никто не знает наверняка, откуда взялось прозвище Пеле. Оно — полная чушь, по-португальски оно ровно ничего не значит», — вспоминал Пеле.

Пеле спас Эдсона

В подростковом возрасте Насименту-младший не любил прозвище, которое прилипло к нему. Он безуспешно пытался избавиться от него. Отношение мальчика к тому, что все вокруг называют его Пеле, стало меняться, когда он попал в клуб «Сантос», где провел почти всю профессиональную карьеру.

Становление будущей легенды проходило непросто в эмоциональном плане — на несовершеннолетнего мальчишку свалилось огромное влияние, к которому он, конечно же, не был готов. «По мере того, как шло мое восхождение по карьерной лестнице, прозвище Пеле стало восприниматься мной практически как имя совершенно другой личности. Эдсоном был бедный мальчишка из Бауру, сын Дондиньо и доны Селесты, парнишка, отчаянно скучавший по своей семье и дому. А Пеле был восходящей звездой, подростком, которому суждено было стать спортивной иконой и, возможно, самым знаменитым спортсменом», — отмечал Пеле в своей автобиографии.

«Эдсон мог быть замкнутым и застенчивым, а Пеле умел играть на публику и ослепительно улыбаться перед камерами. Оба были одним и тем же человеком, но представляли две различные реальности — одну, знакомую мне, и другую, новую, постоянно меняющуюся и подчас немного пугающую», — продолжал он.

«На подростка, которым был я, все это оказало сокрушительное воздействие. Не на поле — там я все держал под контролем, а вне его. Поэтому та персона, появление которой я описал, явилась неким защитным механизмом, небольшим барьером между мной и остальным миром — она позволила мне устоять как личности. То, что рядом был Пеле, помогло Эдсону сохранить здравый ум», — добавлял бразильский нападающий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WXg8P0u9W9I" title="Pele -Top 10 Impossible Goals Ever" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Семнадцатилетний вундеркинд

По-настоящему заявить о себе Пеле сумел уже в 17 лет на чемпионате мира в Швеции, к тому моменту он провел за сборную Бразилии пять товарищеских матчей, забив в них пять мячей. Две первые игры на турнире он пропустил из-за травмы, но сумел восстановиться к игре против команды СССР (2:0). «Самым устрашающим игроком советской сборной был ее вратарь Лев Яшин, внушительный облик которого подогревал и без того кипевший ажиотаж вокруг этой команды. При росте шесть футов и два дюйма Яшин громадиной нависал над игроками, бегавшими на поле, а во время игры он громогласно раздавал приказы всем, своим и чужим, без разницы», — вспоминал Пеле.

«На поле сразу же стал узнавать каждого из бразильцев, особенно форвардов, и лишь одного не запомнил. Просто не мог припомнить, как он выглядит, сколько ни старался. Этот единственный — Пеле, легендарный Пеле, чья звезда взошла и сразу засверкала невиданным блеском именно там, на шведском чемпионате. Матч с нами был первым его международным выступлением в составе сборной Бразилии. Но о том, что есть в команде семнадцатилетний вундеркинд по прозвищу Пеле, мы были наслышаны», — отмечал в книге «Записки вратаря» Лев Яшин.

«Уже в следующих играх все убедились, что в устных и письменных рассказах о его удивительном таланте нет преувеличений, а вот в матче со сборной СССР Пеле так и не удалось ничем себя проявить. Тут надо учитывать, что этот международный матч был для него первым, но мне сдается, есть и другая причина: [Гавриил] Качалин (главный тренер сборной СССР — прим. ТАСС) поручил Пеле заботам Виктора Царева. Вот он-то, Виктор Царев, многое сделал для того, чтобы не в первом своем, а только во втором международном матче удалось Пеле обратить на себя всеобщее внимание», — добавлял советский голкипер.

В плей-офф чемпионата мира Пеле удалось проявить себя по полной программе — в четвертьфинале против валлийцев (1:0) он стал автором единственного гола, в полуфинале против французов (5:2) оформил хет-трик, а в финале со шведами (5:2) отправил в сетку два мяча. Во всех этих играх именно его мячи становились победными для южноамериканской сборной. При этом голы в воротах сборных Уэльса и Швеции и по сей день остаются «самыми молодыми» в истории чемпионатов мира — на момент, когда Насименту-младший их забивал, ему было 17 лет и 239 дней, а также 17 лет и 249 дней соответственно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rD0030YClQQ" title="Pele ● Highlights ●The Best Goals & Skills of the King" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Больше, чем игрок

После этого Пеле еще дважды выиграл чемпионат мира — в 1962 и 1970 годах. По собственным подсчетам, за карьеру он забил свыше 1 280 голов, но упрямая современная статистика может взять в расчет «всего» 757 мячей, которые пришлись на официальные матчи. Впрочем, математический метод отходит на второй план, когда речь идет о футбольном творчестве. Такие параллели проводил он сам, заявляя, что был рожден для футбола также, как Бетховен для композиторства, а Микеланджело — для живописи.

Сравнение себя с великими деятелями искусства может вызывать вопросы, но Пеле удостаивался комплиментарных слов от различных знаменитостей. «Наблюдать за его игрой все равно, что смотреть за радостью ребенка в сочетании с изяществом мужчины в расцвете сил», — отмечал бывший президент ЮАР Нельсон Мандела. Художник Энди Уорхол отмечал, что Пеле опровергает его теорию о 15 минутах славы, которые есть у человека. «У него будет 15 веков славы», — заявлял он.

Как и сам Пеле, звание величайшего футболиста отдавал партнеру по испанскому «Реалу» ди Стефано венгерский нападающий Ференц Пушкаш. «Я отказываюсь классифицировать Пеле как игрока. Он выше этого», — говорил он.

Тот самый кофе, пробелы в образовании и долги

Пеле был одной из первых звезд мирового футбола, кого стали завлекать предложениями стать рекламным лицом того или иного товара. Он не сразу, но стал соглашаться — и вот Король футбола рекламирует упаковку продуктов «Тетра пак», сладости, одежду, крупный рогатый скот и тот самый «Кофе Пеле», который в свое время продавался и в России. «Родись я на двадцать или даже десять лет раньше, все равно стал бы хорошим футболистом, но моя история выглядела бы иначе. Полагаю, я появился на свет действительно в нужном месте и в нужное время», — отмечал в автобиографии Пеле.

Несмотря на заманчивые предложения, он отказывался от предложений по рекламе алкоголя и сигарет. Пеле объяснял это предельно просто — он не пил и не курил, бережно относясь к данному ему таланту.

В 1974 году, завершив выступления за «Сантос», он решил восполнить пробел в образовании, возникший из-за того, что он профессионально играл с 15 лет. Сначала 34-летний Пеле получил аттестат о завершении обучения в средней школе, а потом отучился в университете Сантуса и получил диплом по физическому воспитанию и культуре. С одной стороны, это было необходимо Пеле, чтобы подавать правильный пример молодежи, но с другой, он ощущал, что это необходимо лично ему.

Не будучи финансово грамотным, на протяжении карьеры Пеле доверился не тем людям и «подписал за компанию гарантийное письмо под банковский заем, а заодно и ее обязательства, хотя даже не был мажоритарным акционером». Из-за этого все его инвестиции и накопления не могли покрыть долгов — вместо круглой суммы на счету Пеле висел многомиллионный долг. Он решил не объявлять себя банкротом, а выполнить все обязательства. Для того, чтобы сделать это, он вернулся в футбол, попутно популяризировав его в США, ведь его новой командой был «Нью-Йорк Космос».

Бразильский хоккей против российского футбола

В далеком прошлом Пеле имел неосторожность нелицеприятно высказаться о шансах сборной России по футболу на завоевание титула чемпиона мира. Он заявлял, что это произойдет тогда же, когда национальная команда его страны станет сильнейшей в мире по хоккею.

В 2014 году во время визита в Краснодар Король футбола «изменил показания». «Я считаю, что сейчас более вероятно чемпионство сборной России по футболу, нежели хоккейной команды Бразилии (смеется). Я действительно когда-то сказал эту фразу, но наоборот, и воспринимал ее в тот момент как шутку. Бразилия сейчас сильна, помимо футбола, в баскетболе, регби и некоторых других видах спорта. Хоккея в этом списке пока нет», — заявил он восемь лет назад.

Последнее утверждение верно, поскольку сборная Бразилии по хоккею, хоть и была создана в 1984 году, ни разу не участвовала ни в одном из дивизионов чемпионата мира. Российские футболисты с того момента успели ярко проявить себя на домашнем чемпионате мира в 2018 году, дойдя до ¼ финала.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре.

Время матча на небесах

В начале XXI века любители футбола годами спорили, кто же лучше — Лионель Месси или Криштиану Роналду. XX век подарил нам противостояние, в котором было сложнее выявить лучшего, поскольку Пеле и Марадона родились с разницей в 20 лет и на протяжении карьеры ни разу не играли друг против друга. Доводы о том, кто из них был лучше, если вам не довелось видеть игру обоих, во многом будут определяться исходя из отношения к медийным звездам или же симпатий к той или иной сборной.

Фоторепортаж Мир прощается с Диего Марадоной

Этот заочный спор был настолько жарким, что его не смогла погасить даже ФИФА. В 2000 году организация решила определить лучшего футболиста XX века — для этого были проведены два голосования. В первом принимали участие болельщики — победа осталась за Марадоной (53,6% против 18,53% у Пеле). В опросе FIFA Magazine и экспертного жюри первым стал Пеле (72,75% против 6% у занявшего третье место Марадоны, вторым с 9,75% голосов был назван ди Стефано). Нетрудно догадаться, что в Аргентине и Бразилии берут в расчет удобное им голосование.

В публичном пространстве Марадона зачастую выступал в образе «плохого парня». «Дебатов о том, кто является лучшим футболистом мира, я или Пеле, не будет. Все скажут, что я лучший», — заявлял чемпион мира 1986 года.