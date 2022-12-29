«Умер самый божественный из футболистов. Это мировая трагедия». Мир скорбит по Пеле

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29 декабря в возрасте 82 лет скончался трехкратный чемпион мира Пеле. Экс-нападающий сборной Бразилии долгое время боролся с онкологией, которую выявили у него в осенью 2021-го. Бывший игрок «Сантоса» прошел курс химиотерапии, однако позже его организм перестал реагировать на лечение. В ноябре 2022-го Пеле положили в больницу.

Печальная новость стала главной темой обсуждений для болельщиков, деятелей футбола и игроков. Все ближайшие матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Пеле, а родной клуб форварда «Сантос» объявил семидневный траур. Каждый соболезнует в связи с утратой легенды.

Келли Насименту, дочь Пеле

— Все, что мы имеем, это благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром (соцсети).

Неймар, нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии

— До Пеле «10» было просто числом. Я прочитал эту фразу где-то, в какой-то момент своей жизни. Но это прекрасное высказывание неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все. Он превратил его в искусство, в развлечение. Он дал голос бедным, чернокожим, и больше всего это придало Бразилии известность. Футбол и Бразилия подняли свой статус благодаря Королю! Его больше нет, но его магия останется. Пеле вечен! (соцсети).

Лионель Месси, форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины

— Покойся с миром, Пеле. (соцсети).

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии

— Мои глубокие соболезнования всей Бразилии, и в частности к семье сеньора Пеле. Простого слова «прощай» вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир.

Он — вдохновение для сотен тысяч людей, мое желание всегда быть рядом. Потому что я всегда демонстрировал взаимность во все те моменты, которые мы разделяем, даже на расстоянии. Он не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле. (соцсети).

Эрлин Холанн, форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии

— Все, что сейчас делает любой футболист, Пеле сделал это первым. Покойся с миром. (соцсети).

Килиан Мбаппе, нападающий «ПСЖ» и сборной Франции

— «Король футбола» ушел от нас, но его величие никогда не будет забыто. Покойся с миром. (соцсети).

Роналдо, бывший нападающий сборной Бразилии

— Уникальный. Гениальный. Техничный. Творческий. Идеальный. Непревзойденный. Везде, где Пеле побывал, он оставил частичку себя. Никогда не покидая вершины, он покидает нас сегодня. Король футбола — один. Величайший всех времен.

Мир скорбит. Грусть разлуки смешалась с огромной гордостью за написанную историю. Какая привилегия прийти после тебя, мой друг. Твой талант — это школа, которую должен пройти каждый игрок. Наследие твое выходит за рамки поколений. Благодаря этому Пеле будет жить дальше. Сегодня и всегда мы будем чествовать вас. Спасибо, Пеле. Покойся с миром. (соцсети).

Александер Чеферин, президент УЕФА

— Он был первой мировой суперзвездой, и благодаря своим достижениям на поле и за его пределами он сыграл первопроходческую роль в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире. Его будет очень не хватать. От имени футбольного сообщества, покойся с миром, Пеле. (Marca).

Фабио Капелло, бывший тренер «Реала», сборной России и «Ювентуса»

— Величайший… Мне посчастливилось играть против него, и я осознал его величие. («СЭ»).

Гари Линекер, экс-форвард сборной Англии и «Лестера»

— Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый жизнерадостный из людей. Он играл в такой футбол, к которому приблизились лишь немногие избранные. Трижды он поднимал самый желанный золотой трофей в этой прекрасной желтой футболке. Он покинул нас, но в футболе обрел бессмертие. Покойся с миром, Пеле. (соцсети).

Жозе Моуринью, главный тренер «Ромы»

— В 2005 году я получил награду BBC прямо из рук короля. По сей день это один из моих самых гордых моментов. Я был так рад видеть его в Манчестере, где мы мило поболтали и хорошо провели время, а еще побывали на другом мероприятии, где от души посмеялись. Покойся с миром, король Пеле. Думая о твоих близких, мне очень грустно. (соцсети).

Икер Касильяс, бывший вратарь «Реала» и сборной Испании

— Очень печальный день для футбола! От нас ушла легенда. Мы любим его и восхищаемся. Покойтесь с миром, Пеле. (соцсети).

Серхио Рамос, защитник «ПСЖ» и сборной Испании

— Легенда, историческая фигура. Просто «Король». Футбол тебя никогда не забудет. Покойся с миром, Пеле. (соцсети).

Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике

— Легенда спорта. Покойся с миром, Король Пеле. (соцсети).

Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион «Формулы-1»

— Сегодня мы потеряли легенду. Спасибо за то, что вы делились с нами своим талантом, гением и любовью. Наследие Пеле будет вдохновлять нас всегда. (соцсети).

Жозе Альдо, бывший чемпион UFC

— Невосполнимая потеря. Спасибо за все, что ты сделал для спорта, Король Пеле! (соцсети).

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС

— Это мировая трагедия. Для всего мирового футбола это утрата. Мне посчастливилось иметь возможность однажды провести с ним время. Это было на юношеском чемпионате в Шотландии. Даже довелось сыграть в футбол, был матч оргкомитетов. Таких футболистов не было и нет. Таких выдающихся личностей не делают. Есть Мбаппе, но у него нет разносторонности и гениальности, которая была у Пеле. («СЭ»).

Анзор Кавазашвили, бывший голкипер сборной СССР

— Ушел из жизни человек, который столько сделал для развития футбола во всем мире! Его именем можно было творить чудеса, оказывать поддержку людям. Когда любой человек слышал имя Пеле, становился добрее. Я очень сожалею, что король футбола, гражданин мира Пеле ушел из жизни и его не будет с нами. Тем более, что я с ним и на поле встречался, и в жизни. Он приезжал на годовщину смерти Льва Ивановича Яшина. Мы за столом сидели с ним, тепло общались. Мне тогда казалось удивительным, что он помнит меня. Он мне тогда сказал, что я помню, как забил тебе гол, когда мы с ним встречались на поле в 1965 году. Я когда фотографию ему показал, он улыбнулся и забрал у меня снимок, на котором мы с ним вместе запечатлены. А я ему говорю: «Друг, у меня только одна фотография. Ты мне ее подпиши и оставь на память». Он так и сделал. Фотографию я ему не отдал. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким. Его имя будет в сердцах любого гражданина мира. Он был изумительным, добрым, отзывчивым человеком. (Metaratings.ru).

Денис Глушаков, полузащитник «Химок»

— Король футбола. Эпоха всего мирового футбола! (соцсети).

Квинси Промес, нападающий «Спартака»

— Легенды никогда не умирают! Покойся с миром (соцсети).

Роман Ротенберг, главный тренер СКА

— Ушла эпоха! Царствие небесное, легенда Пеле! (соцсети).

«Манчестер Сити»

— Опечалены известием о кончине легенды Бразилии Пеле, одного из величайших игроков всех времен, который так много сделал для прекрасной игры. Пусть он покоится с миром. (соцсети).

«Ливерпуль»

— Легенда, икона и настоящий великий игрок, которого навсегда запомнят. Покойся с миром, Пеле. (соцсети).

«Манчестер Юнайтед»

— Покойся с миром, Пеле. Спасибо за радость, которую вы подарили любителям футбола по всему миру. (соцсети).

«Реал»

— Хотели бы выразить соболезнования семье, близким, клубам, Бразильской Конфедерации и всем любителям футбола в Бразилии и во всем мире. Легенда о Пеле навсегда останется в памяти всех, кто любит этот вид спорта, а его наследие делает его одной из величайших легенд мирового футбола. (официальный сайт клуба).

«Барселона»

— «Барса» глубоко сожалеет о смерти «Рея» Пеле, одного из лучших игроков всех времен. С ним футбол стал больше. Покойся с миром. (соцсети).

«Бавария»

— Оплакиваем потерю одного из величайших в истории вместе со всем футбольным миром: Пеле, скончавшегося в возрасте 82 лет, никогда не забудут даже немецкие рекордсмены. (соцсети).

«ПСЖ»