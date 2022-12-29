Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Тулуза
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
29.12
Бетис
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
29.12
Реймс
Ренн
31
Футбол. Зарубежный
29.12
Лорьян
Монпелье
02
Футбол. Зарубежный
29.12
Жирона
Райо Вальекано
22
Все события
Фоторепортажи
13У хорватов бронза! Команда Далича победила в матче за третье место
15Церемония награждения после финала ЧМ
29 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Умер самый божественный из футболистов. Это мировая трагедия». Мир скорбит по Пеле

В четверг не стало Короля футбола.

Бразилия
Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

29 декабря в возрасте 82 лет скончался трехкратный чемпион мира Пеле. Экс-нападающий сборной Бразилии долгое время боролся с онкологией, которую выявили у него в осенью 2021-го. Бывший игрок «Сантоса» прошел курс химиотерапии, однако позже его организм перестал реагировать на лечение. В ноябре 2022-го Пеле положили в больницу.

Печальная новость стала главной темой обсуждений для болельщиков, деятелей футбола и игроков. Все ближайшие матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Пеле, а родной клуб форварда «Сантос» объявил семидневный траур. Каждый соболезнует в связи с утратой легенды.

Келли Насименту, дочь Пеле

— Все, что мы имеем, это благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром (соцсети).

Неймар, нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии

— До Пеле «10» было просто числом. Я прочитал эту фразу где-то, в какой-то момент своей жизни. Но это прекрасное высказывание неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все. Он превратил его в искусство, в развлечение. Он дал голос бедным, чернокожим, и больше всего это придало Бразилии известность. Футбол и Бразилия подняли свой статус благодаря Королю! Его больше нет, но его магия останется. Пеле вечен! (соцсети).

Лионель Месси, форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины

— Покойся с миром, Пеле. (соцсети).

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии

— Мои глубокие соболезнования всей Бразилии, и в частности к семье сеньора Пеле. Простого слова «прощай» вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир.

Он — вдохновение для сотен тысяч людей, мое желание всегда быть рядом. Потому что я всегда демонстрировал взаимность во все те моменты, которые мы разделяем, даже на расстоянии. Он не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле. (соцсети).

Эрлин Холанн, форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии

— Все, что сейчас делает любой футболист, Пеле сделал это первым. Покойся с миром. (соцсети).

Килиан Мбаппе, нападающий «ПСЖ» и сборной Франции

— «Король футбола» ушел от нас, но его величие никогда не будет забыто. Покойся с миром. (соцсети).

Роналдо, бывший нападающий сборной Бразилии

— Уникальный. Гениальный. Техничный. Творческий. Идеальный. Непревзойденный. Везде, где Пеле побывал, он оставил частичку себя. Никогда не покидая вершины, он покидает нас сегодня. Король футбола — один. Величайший всех времен.

Мир скорбит. Грусть разлуки смешалась с огромной гордостью за написанную историю. Какая привилегия прийти после тебя, мой друг. Твой талант — это школа, которую должен пройти каждый игрок. Наследие твое выходит за рамки поколений. Благодаря этому Пеле будет жить дальше. Сегодня и всегда мы будем чествовать вас. Спасибо, Пеле. Покойся с миром. (соцсети).

Александер Чеферин, президент УЕФА

— Он был первой мировой суперзвездой, и благодаря своим достижениям на поле и за его пределами он сыграл первопроходческую роль в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире. Его будет очень не хватать. От имени футбольного сообщества, покойся с миром, Пеле. (Marca).

Фабио Капелло, бывший тренер «Реала», сборной России и «Ювентуса»

— Величайший… Мне посчастливилось играть против него, и я осознал его величие. («СЭ»).

Гари Линекер, экс-форвард сборной Англии и «Лестера»

— Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый жизнерадостный из людей. Он играл в такой футбол, к которому приблизились лишь немногие избранные. Трижды он поднимал самый желанный золотой трофей в этой прекрасной желтой футболке. Он покинул нас, но в футболе обрел бессмертие. Покойся с миром, Пеле. (соцсети).

Жозе Моуринью, главный тренер «Ромы»

— В 2005 году я получил награду BBC прямо из рук короля. По сей день это один из моих самых гордых моментов. Я был так рад видеть его в Манчестере, где мы мило поболтали и хорошо провели время, а еще побывали на другом мероприятии, где от души посмеялись. Покойся с миром, король Пеле. Думая о твоих близких, мне очень грустно. (соцсети).

Икер Касильяс, бывший вратарь «Реала» и сборной Испании

— Очень печальный день для футбола! От нас ушла легенда. Мы любим его и восхищаемся. Покойтесь с миром, Пеле. (соцсети).

Серхио Рамос, защитник «ПСЖ» и сборной Испании

— Легенда, историческая фигура. Просто «Король». Футбол тебя никогда не забудет. Покойся с миром, Пеле. (соцсети).

Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике

— Легенда спорта. Покойся с миром, Король Пеле. (соцсети).

Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион «Формулы-1»

— Сегодня мы потеряли легенду. Спасибо за то, что вы делились с нами своим талантом, гением и любовью. Наследие Пеле будет вдохновлять нас всегда. (соцсети).

Жозе Альдо, бывший чемпион UFC

— Невосполнимая потеря. Спасибо за все, что ты сделал для спорта, Король Пеле! (соцсети).

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС

— Это мировая трагедия. Для всего мирового футбола это утрата. Мне посчастливилось иметь возможность однажды провести с ним время. Это было на юношеском чемпионате в Шотландии. Даже довелось сыграть в футбол, был матч оргкомитетов. Таких футболистов не было и нет. Таких выдающихся личностей не делают. Есть Мбаппе, но у него нет разносторонности и гениальности, которая была у Пеле. («СЭ»).

Анзор Кавазашвили, бывший голкипер сборной СССР

— Ушел из жизни человек, который столько сделал для развития футбола во всем мире! Его именем можно было творить чудеса, оказывать поддержку людям. Когда любой человек слышал имя Пеле, становился добрее. Я очень сожалею, что король футбола, гражданин мира Пеле ушел из жизни и его не будет с нами. Тем более, что я с ним и на поле встречался, и в жизни. Он приезжал на годовщину смерти Льва Ивановича Яшина. Мы за столом сидели с ним, тепло общались. Мне тогда казалось удивительным, что он помнит меня. Он мне тогда сказал, что я помню, как забил тебе гол, когда мы с ним встречались на поле в 1965 году. Я когда фотографию ему показал, он улыбнулся и забрал у меня снимок, на котором мы с ним вместе запечатлены. А я ему говорю: «Друг, у меня только одна фотография. Ты мне ее подпиши и оставь на память». Он так и сделал. Фотографию я ему не отдал. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким. Его имя будет в сердцах любого гражданина мира. Он был изумительным, добрым, отзывчивым человеком. (Metaratings.ru).

Денис Глушаков, полузащитник «Химок»

— Король футбола. Эпоха всего мирового футбола! (соцсети).

Квинси Промес, нападающий «Спартака»

— Легенды никогда не умирают! Покойся с миром (соцсети).

Роман Ротенберг, главный тренер СКА

— Ушла эпоха! Царствие небесное, легенда Пеле! (соцсети).

«Манчестер Сити»

— Опечалены известием о кончине легенды Бразилии Пеле, одного из величайших игроков всех времен, который так много сделал для прекрасной игры. Пусть он покоится с миром. (соцсети).

«Ливерпуль»

— Легенда, икона и настоящий великий игрок, которого навсегда запомнят. Покойся с миром, Пеле. (соцсети).

«Манчестер Юнайтед»

— Покойся с миром, Пеле. Спасибо за радость, которую вы подарили любителям футбола по всему миру. (соцсети).

«Реал»

— Хотели бы выразить соболезнования семье, близким, клубам, Бразильской Конфедерации и всем любителям футбола в Бразилии и во всем мире. Легенда о Пеле навсегда останется в памяти всех, кто любит этот вид спорта, а его наследие делает его одной из величайших легенд мирового футбола. (официальный сайт клуба).

«Барселона»

— «Барса» глубоко сожалеет о смерти «Рея» Пеле, одного из лучших игроков всех времен. С ним футбол стал больше. Покойся с миром. (соцсети).

«Бавария»

— Оплакиваем потерю одного из величайших в истории вместе со всем футбольным миром: Пеле, скончавшегося в возрасте 82 лет, никогда не забудут даже немецкие рекордсмены. (соцсети).

«ПСЖ»

— Вечный король. Клуб выражает соболезнования друзьям, семье и всему бразильскому народу в это печальное время. Ты сотворил волшебство, Король. Спасибо тебе за все. (соцсети).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь