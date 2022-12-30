Левандовский сможет сыграть с «Эспаньолом». Суд Мадрида отложил старт 3-матчевой дисквалификации
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский сможет сыграть с «Эспаньолом».
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский сможет сыграть с «Эспаньолом».
Левандовский был удален в матче Ла Лиги против «Осасуны». За поведение на той игре его дисквалифицировали на 3 игры.
Каталонский клуб обратился в центральный суд Мадрида, и он отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора.
Поляк должен будет отбыть дисквалификацию, если суд все же примет решение не в пользу «Барселоны». Пока окончательное решение не принято, Левандовский может играть.
Это решение мадридского суда позволит Левандовскому сыграть с «Эспаньолом» несмотря на то, что это — следующий матч «Барсы» в Ла Лиге после игры с «Осасуной», в которой он был удален.
У 34-летнего форварда 13 голов в 14 матчах Ла Лиги.