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15:46 (мск), источник: Sports.Ru

Левандовский сможет сыграть с «Эспаньолом». Суд Мадрида отложил старт 3-матчевой дисквалификации

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский сможет сыграть с «Эспаньолом».

Барселона
Эспаньол
ОсасунаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Левандовский был удален в матче Ла Лиги против «Осасуны». За поведение на той игре его дисквалифицировали на 3 игры.

Каталонский клуб обратился в центральный суд Мадрида, и он отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора.

Поляк должен будет отбыть дисквалификацию, если суд все же примет решение не в пользу «Барселоны». Пока окончательное решение не принято, Левандовский может играть.

Это решение мадридского суда позволит Левандовскому сыграть с «Эспаньолом» несмотря на то, что это — следующий матч «Барсы» в Ла Лиге после игры с «Осасуной», в которой он был удален.

У 34-летнего форварда 13 голов в 14 матчах Ла Лиги.

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1:2
Первый тайм: 1:0
Барселона
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