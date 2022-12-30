Родной клуб Пеле временно вывел из обращения номер футболиста

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Руэда сообщил, что десятый номер не будет использоваться до принятия решения о его выводе из обращения. На данный момент неизвестно, когда его примут.

Также президент «Сантоса» отметил, что в руководстве клуба есть разногласия по этому вопросу, но просьба семьи Пеле может повлиять на решение. Сам Руэда поддерживает подобную дань памяти трехкратному чемпиону мира, но не может принять решение самостоятельно.

Король футбола скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах. На клубном уровне Пеле на протяжении 18 лет представлял бразильский «Сантос», еще три года выступал за американский «Нью-Йорк Космос», в котором и завершил карьеру в 1977 году. Пеле входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру — по некоторым данным, бразилец забил 1281 мяч.