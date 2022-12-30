Родной клуб Пеле временно вывел из обращения номер футболиста

Руэда сообщил, что десятый номер не будет использоваться до принятия решения о его выводе из обращения. На данный момент неизвестно, когда его примут.
Также президент «Сантоса» отметил, что в руководстве клуба есть разногласия по этому вопросу, но просьба семьи Пеле может повлиять на решение. Сам Руэда поддерживает подобную дань памяти трехкратному чемпиону мира, но не может принять решение самостоятельно.
Король футбола скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах. На клубном уровне Пеле на протяжении 18 лет представлял бразильский «Сантос», еще три года выступал за американский «Нью-Йорк Космос», в котором и завершил карьеру в 1977 году. Пеле входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру — по некоторым данным, бразилец забил 1281 мяч.
В сентябре 2021 года Пеле диагностировали опухоль толстой кишки. В 2022 году его дважды госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей. 30 ноября 2022 года Пеле был внепланово госпитализирован с общим отеком тела, сердечной недостаточностью, а также спутанностью сознания.