Хави: «Пеле, Марадона и Месси — легенды. Все хотят быть, как они»

«Я хочу выразить соболезнования семье Пеле. Это мировая фигура. Он ознаменовал целое поколение. Все хотят быть такими, как Пеле, как Марадона, как Месси. Это легенды. Я уважал и любил его», — заявил главный тренер «Барселоны».