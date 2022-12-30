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20:02 (мск), источник: Sports.Ru

Хави: «Пеле, Марадона и Месси — легенды. Все хотят быть, как они»

Хави выразил соболезнования по поводу смерти Пеле.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря, ему было 82 года.

«Я хочу выразить соболезнования семье Пеле. Это мировая фигура. Он ознаменовал целое поколение. Все хотят быть такими, как Пеле, как Марадона, как Месси. Это легенды. Я уважал и любил его», — заявил главный тренер «Барселоны».

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