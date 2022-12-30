Гвардиола заявил, что Холанд пока не вышел на максимальный уровень

Холанд в среду сделал дубль в гостевом матче против «Лидса» (3:1), доведя число голов в Английской премьер-лиге (АПЛ) до 20. 22-летний норвежец быстрее всех в истории добрался до этой отметки, ему понадобилось 14 игр. Он превзошел результат экс-игрока «Сандерленда» Кевина Филлипса (20 голов за 21 игру).

«Надеюсь, он сможет продолжать совершенствоваться как футболист, потому что у меня есть ощущение, что он может играть лучше. Он молод, не надо этого забывать. Я думаю, что у него есть настрой, чтобы сделать это», — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

«С самого первого дня мы были в восторге — не только от голов, но и от многих других вещей. Если он будет бить рекорды и много забивать, это будет хорошо, но это не значит, что мы будем выигрывать матчи», — добавил тренер.