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20:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гвардиола заявил, что Холанд пока не вышел на максимальный уровень

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сможет продолжать совершенствоваться как игрок, считает главный тренер английского футбольного клуба Хосеп Гвардиола.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Холанд в среду сделал дубль в гостевом матче против «Лидса» (3:1), доведя число голов в Английской премьер-лиге (АПЛ) до 20. 22-летний норвежец быстрее всех в истории добрался до этой отметки, ему понадобилось 14 игр. Он превзошел результат экс-игрока «Сандерленда» Кевина Филлипса (20 голов за 21 игру).

«Надеюсь, он сможет продолжать совершенствоваться как футболист, потому что у меня есть ощущение, что он может играть лучше. Он молод, не надо этого забывать. Я думаю, что у него есть настрой, чтобы сделать это», — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

«С самого первого дня мы были в восторге — не только от голов, но и от многих других вещей. Если он будет бить рекорды и много забивать, это будет хорошо, но это не значит, что мы будем выигрывать матчи», — добавил тренер.

«Манчестер Сити» с 35 очками идет на втором месте в турнирной таблице, уступая 5 баллов лондонскому «Арсеналу». В субботу «горожане» проведут домашний матч 18-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

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