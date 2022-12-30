Карло Анчелотти не верит в смерть «тики-таки» в футболе

«Смерть “тики-таки”? Нет. Касания очень важны в футболе, но для победы в матчах необходимо делать и другие вещи. Иногда одними касаниями выиграть невозможно, и приходится контратаковать или делать что-то ещё», — приводит слова Анчелотти Football Espana в «Твиттере».