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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», сообщают СМИ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», сообщает телеканал Al Arabiya.

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Источник: Reuters

Ранее испанское издание Marca сообщило, что Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» до 2030 года, из которых 2,5 года португалец проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

По данным СМИ, Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» более 200 миллионов евро в год с учетом рекламных контрактов.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». На протяжении карьеры он представлял португальский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды — чемпионом Англии, по два раза — чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016 и Лигу наций (2018/19).

По ходу чемпионата мира в Катаре, где сборная Португалии дошла до четвертьфинала, Роналду разорвал контракт с английским «Манчестер Юнайтед».

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