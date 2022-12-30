Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», сообщают СМИ

Ранее испанское издание Marca сообщило, что Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» до 2030 года, из которых 2,5 года португалец проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.