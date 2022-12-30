Энцо Фернандес согласовал условия контракта с «Челси»

По информации источника, соглашение будет подписано до 2028 года, а зарплата игрока в лондонском клубе составит € 10 млн в год. Синие теперь работают над завершением сделки с «Бенфикой», которая требует выплатить сумму отступных, прописанных в контракте чемпиона мира — € 120 млн.
Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол в составе сборной Аргентины и сделал одну результативную передачу. Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Ливерпуля».