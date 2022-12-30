Энцо Фернандес согласовал условия контракта с «Челси»

По информации источника, соглашение будет подписано до 2028 года, а зарплата игрока в лондонском клубе составит € 10 млн в год. Синие теперь работают над завершением сделки с «Бенфикой», которая требует выплатить сумму отступных, прописанных в контракте чемпиона мира — € 120 млн.