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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» Мадрид обыграл «Вальядолид» благодаря дублю Бензема

Завершился матч 15-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вальядолид» и «Реал» Мадрид.

Вальядолид
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Встречу обслуживал главный арбитр Хосе Мунуэра Монтера. «Реал» Мадрид одержал победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 83-й минуте. Пенальти реализовал французский нападающий «Реала» Карим Бензема. 11-метровый был назначен после попадания в руку защитнику Хави Санчесу. Перед ударом прямую красную карточку за споры с арбитром получил нападающий «Вальядолида» Серхио Леон.

На 89-й минуте Бензема забил второй мяч с передачи Эдуарду Камавинга. Камавинга прострелил в центр штрафной, где Бензема обработал мяч и через паузу пробил мимо вратаря — 2:0.

«Реал» Мадрид занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 38 очков. «Вальядолид» (17) располагается на 15-й строчке.

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