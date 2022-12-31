«Реал» Мадрид обыграл «Вальядолид» благодаря дублю Бензема

Команды играли на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Встречу обслуживал главный арбитр Хосе Мунуэра Монтера. «Реал» Мадрид одержал победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 83-й минуте. Пенальти реализовал французский нападающий «Реала» Карим Бензема. 11-метровый был назначен после попадания в руку защитнику Хави Санчесу. Перед ударом прямую красную карточку за споры с арбитром получил нападающий «Вальядолида» Серхио Леон.

На 89-й минуте Бензема забил второй мяч с передачи Эдуарду Камавинга. Камавинга прострелил в центр штрафной, где Бензема обработал мяч и через паузу пробил мимо вратаря — 2:0.