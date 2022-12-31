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10:14 (мск), источник: Sport24

Почему звездный тренер из Германии ненавидит Новый год. Он называет праздник «идиотским бредом»

Юлиан Нагельсман — Гринч в футбольном мире.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Наверняка вы хотя бы раз слышали о Гринче. Этот знаменитый зеленый персонаж из книги детского американского писателя Доктора Сьюза во второй половине прошлого века перекочевал на телеэкраны и прославился, как главный хейтер Рождества: Гринч ненавидел рождественский сезон и очень старался испортить всем этот праздник.

Источник: Reuters

Удивительно, но в мире футбола тоже есть такой персонаж. Не поверите, но это улыбчивый и молодой тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман!

Правда, сразу оговоримся: у Гринча и Нагельсмана есть принципиальные отличия — тренеру не нравится скорее Новый год, да и испортить его он никогда не пытался.

Но в одном они точно схожи: и Нагельсман, и Гринч презирают празднества.

«Думаю, празднование Нового года — это полный идиотизм, если честно!», — заявил Юлиан журналистам в 2018 году.

Формулировка, конечно, получилась чересчур жесткой. Однако причина, которая за ней скрылась, оказалась на удивление благородной: Нагельсман возненавидел Новый год из-за экологических проблем.

«Мы всегда кричим о защите окружающей среды, а потом в фейерверках сжигаем неизвестно сколько — миллиарды тонн всей этой фигни. Идиотский бред», — объяснил свою позицию тренер.

Говоря о вреде для окружающей среды, Нагельсман имел в виду вредоносную пыль, появляющуюся в воздухе из-за пиротехники. Согласно исследования в Германии в 2017 году, во время новогодних праздников произошел выброс 4 тысяч тон такой пыли — это примерно 15% от выброса подобных веществ от всех автомобилей страны за год. Еще более тревожные цифры привели исследователи из США и Китая в 2018-м: по их данным, в период новогодних праздников выброс загрязняющих веществ в пять раз превышал соответствующие значения в обычные дни.

Это и неудивительно, ведь, в Германии ежегодно тратят около 133 млн евро на фейерверки. В России, например, тоже не экономят на пиротехнике (ежегодно на нее тратят 104 млн евро).

Если честно, после знакомства с этими показателями, слова тренера уже не кажутся такими резкими.

***

Кстати, свою озабоченность окружающей средой Нагельсман подтверждает не только громкими словами, но и делами. Например, прошедшей весной Юлиан стал вегетарианцем ради экологии.

«У меня нет никаких проблем, когда передо мной мясо. Я его не ем и слюни тоже не пускаю. У меня вообще нет чувства жертвенности. Благополучие животных, безусловно, самая важная фраза для меня, чтобы вы воздерживались от употребления в пищу существ, у которых есть глаза. Вторая важная проблема — защита окружающей среды. Этот момент важен для меня и должен быть важен для всех. Это тоже убедило меня отказаться от мяса и рыбы», — заявил Нагельсман.

Юлиан Нагельсман тренирует «Баварию» с июля 2021 года. За это время он выиграл два Суперкубка Германии и взял чемпионство с клубом.

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