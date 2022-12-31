Джейдон Санчо вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед»

Вингер будет заниматься по индивидуальной программе, сообщает Daily Mail.

«Джейдон делает успехи, но пока время не пришло. В ближайшем будущем мы сможем понять, когда он сможет вернуться в основную обойму», — сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

Напомним, что Санчо не играл за клуб с середины октября из-за болезни. По этой причине он также пропустил чемпионат мира-2022.