«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» и упустила шанс оторваться от «Реала»

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Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо открыл счет уже на 7-й минуте матча. Но на 73-й минуте нападающий «Эспаньол» Хоселу реализовал пенальти и сравнял счет.

Затем две желтые карточки за 5 минут получил защитник «Барсы» Жорди Альба, для которого эта встреча была 300-й за каталонский клуб в чемпионате Испании. На 80-й минуте с поля был удален полузащитник «Эспаньола» Винисиус Соуза.

«Барселона» впервые пропустила гол на «Камп Ноу» в сезоне-2022/23 в рамках чемпионата Испании. В предыдущих 7 матчах на домашней арене каталонцы одержали шесть побед и один раз сыграли вничью с общей разницей 17−0. Таким образом, сухая серия «Барселоны» в домашних играх продолжалась 703 минуты.