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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» и упустила шанс оторваться от «Реала»

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Барселона
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Источник: Без источника

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо открыл счет уже на 7-й минуте матча. Но на 73-й минуте нападающий «Эспаньол» Хоселу реализовал пенальти и сравнял счет.

Затем две желтые карточки за 5 минут получил защитник «Барсы» Жорди Альба, для которого эта встреча была 300-й за каталонский клуб в чемпионате Испании. На 80-й минуте с поля был удален полузащитник «Эспаньола» Винисиус Соуза.

«Барселона» впервые пропустила гол на «Камп Ноу» в сезоне-2022/23 в рамках чемпионата Испании. В предыдущих 7 матчах на домашней арене каталонцы одержали шесть побед и один раз сыграли вничью с общей разницей 17−0. Таким образом, сухая серия «Барселоны» в домашних играх продолжалась 703 минуты.

«Барселона» набрала 38 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице. Каталонцы опережают «Реал» по дополнительным показателям. «Эспаньол» идет на 16-й строчке, имея в активе 13 очков.

Барселона
1:1
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
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