Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брайтон
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Осасуна
20
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Барселона
Эспаньол
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
01
Все события
Фоторепортажи
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
17Аргентина встретила своих чемпионов
20:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Луис Суарес стал игроком бразильского «Гремио»

Нападающий Луис Суарес официально стал игроком «Гремио», сообщает сайт бразильского клуба.

Наверх
Источник: Без источника

35-летний уругваец подписал контракт с новым клубом на 2 года.

Экс-нападающий «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» с лета 2022 года выступал на родине за «Насьональ». Его контракт с уругвайским клубом был рассчитан до конца 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей в составе команды, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь