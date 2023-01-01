Marca: Роналду надеялся на предложение «Реала», находясь на базе клуба после ЧМ-2022

По сведениям источника, 37-летний португалец ожидал звонка от руководства клуба касательно возможного сотрудничества, когда вернулся на базу команды в Вальдебебас для поддержания формы. При этом отмечается, что сам форвард понимал низкие шансы на возвращение к топовому европейскому уровню.

Окончательное решение Роналду принял после того, как «Аль-Нассру» удалось решить внутренние кадровые проблемы для заключения рекордного договора с форвардом до 2025 года.