Мбаппе — лучший бомбардир среди игроков топ-5 лиг в 2022 году, у него 56 голов в 56 играх

На счету 24-летнего французского форварда 56 голов в 56 матчах, учитывая все клубные соревнования. Килиан занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч» в нынешнем году. Он также стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, а со сборной своей страны дошёл до финала чемпионата мира в Катаре, в котором Франция в серии послематчевых пенальти уступила сборной Аргентины.