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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе — лучший бомбардир среди игроков топ-5 лиг в 2022 году, у него 56 голов в 56 играх

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе завершил 2022 год лучшим бомбардиром среди игроков из топ-5 чемпионатов Европы.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На счету 24-летнего французского форварда 56 голов в 56 матчах, учитывая все клубные соревнования. Килиан занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч» в нынешнем году. Он также стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, а со сборной своей страны дошёл до финала чемпионата мира в Катаре, в котором Франция в серии послематчевых пенальти уступила сборной Аргентины.

Также отметим, что Мбаппе является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги 1. В этом сезоне нападающий записал на свой счёт 13 голов и две результативные передачи в 15 играх.

Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в € 180 млн.

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