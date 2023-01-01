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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: бывший тренер «Спартака» Чернышов возглавил сербский клуб

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов возглавил сербский клуб «Раднички». Об этом сообщает футбольный агент Антон Смирнов.

Раднички Н
Спартак
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«Российский тренер Андрей Чернышов стал главным тренером клуба “Раднички” Белград, выступающего в первой сербской лиге. Успехов Андрею и его команде!» — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Российский специалист возглавил индийский футбольный клуб «Мохаммедан» в мае 2021 года, однако покинул его спустя несколько месяцев. После этого команда выиграла трофей в Калькуттской футбольной лиге (чемпионат проводится в штате Западная Бенгалия). В России наставник работал с молодёжными сборными, «Спартаком» и брянским «Динамо». Красно-белых он тренировал в 2003 году.

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