Хави не дал «Барсе» выходной после 1:1 с «Эспаньолом». Ожидалось, что игроки проведут 1 января с семьями

Главный тренер команды Хави посчитал, что футболисты должны выйти на тренировку после потери очков во вчерашнем матче 15-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (1:1). До этого предполагалось, что игроки смогут провести 1 января с семьями.