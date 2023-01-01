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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хави не дал «Барсе» выходной после 1:1 с «Эспаньолом». Ожидалось, что игроки проведут 1 января с семьями

Игроки «Барселоны» не получили выходной 1 января.

Барселона
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Источник: Reuters

Главный тренер команды Хави посчитал, что футболисты должны выйти на тренировку после потери очков во вчерашнем матче 15-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (1:1). До этого предполагалось, что игроки смогут провести 1 января с семьями.

Результат дерби расстроил Хави, и планы изменились. Игроки вызваны на тренировку, которая должна начаться в 18:00 по местному времени.

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1:1
Первый тайм: 1:0
Эспаньол
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