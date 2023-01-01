Гол Головина принес «Монако» победу над «Брестом»

«Монако» на своем поле был сильнее «Бреста» — 1:0. Автором единственного гола в матче стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, точно пробивший в девятку ворот «Бреста» из-за пределов штрафной на 54-й минуте. На 78-й минуте Головин получил желтую карточку, а еще через минуту его заменили на Исмаила Якобса.