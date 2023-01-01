Гол Головина принес «Монако» победу над «Брестом»
1 января в чемпионате Франции проходят матчи 17-го тура. На момент публикации новости завершились четыре из игр.
Монако
БрестЧемпионат Франции: таблица и календарь
1 января в чемпионате Франции проходят матчи 17-го тура. На момент публикации новости завершились четыре из игр.
«Монако» на своем поле был сильнее «Бреста» — 1:0. Автором единственного гола в матче стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, точно пробивший в девятку ворот «Бреста» из-за пределов штрафной на 54-й минуте. На 78-й минуте Головин получил желтую карточку, а еще через минуту его заменили на Исмаила Якобса.
Благодаря победе «Монако» с 33 очками поднялся на 4-е место в турнирной таблице Лиги 1.
В других матчах вечера «Лорьян» на выезде обыграл «Анже» (2:1), «Нант» дома одержал победу над «Осером» (1:0), а «Тулуза» на своем поле нанесла поражение «Аяччо» (2:0).