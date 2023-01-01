«Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Астон Вилле» в первом матче АПЛ 2023 года
Лондонский «Тоттенхэм» проиграл бирмингемской «Астон Вилле» в матче 18-го тура английской Премьер-Лиги.
Тоттенхэм Хотспур
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Лондонский «Тоттенхэм» проиграл бирмингемской «Астон Вилле» в матче 18-го тура английской Премьер-Лиги.
Игра состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне сегодня, 1 января.
Первый тайм завершился безголевой ничьей, а во второй половине «Вилла» сумела забить два мяча — отличились Эмилиано Буэндия (50-я минута) и Дуглас Луис (73). В итоге, 0:2 — неожиданное поражение «шпор» в первый день Нового года.
После этого матча «Тоттенхэм» остался на 5-м месте в таблице АПЛ (30 очков), «Астон Вилла» сохранила 12-ю позицию (21).