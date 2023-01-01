«Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Астон Вилле» в первом матче АПЛ 2023 года

Первый тайм завершился безголевой ничьей, а во второй половине «Вилла» сумела забить два мяча — отличились Эмилиано Буэндия (50-я минута) и Дуглас Луис (73). В итоге, 0:2 — неожиданное поражение «шпор» в первый день Нового года.