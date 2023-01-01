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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:22 (мск), источник: Sport24

«Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Астон Вилле» в первом матче АПЛ 2023 года

Лондонский «Тоттенхэм» проиграл бирмингемской «Астон Вилле» в матче 18-го тура английской Премьер-Лиги.

Тоттенхэм Хотспур
Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне сегодня, 1 января.

Первый тайм завершился безголевой ничьей, а во второй половине «Вилла» сумела забить два мяча — отличились Эмилиано Буэндия (50-я минута) и Дуглас Луис (73). В итоге, 0:2 — неожиданное поражение «шпор» в первый день Нового года.

После этого матча «Тоттенхэм» остался на 5-м месте в таблице АПЛ (30 очков), «Астон Вилла» сохранила 12-ю позицию (21).

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Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
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