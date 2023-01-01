37-летнего Модрича хотят подписать «Аль-Наср» и «Интер Майами». Лука намерен провести в «Реале» еще минимум сезон
Луку Модрича хотят подписать «Аль-Наср» и «Интер Майами».
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Луку Модрича хотят подписать «Аль-Наср» и «Интер Майами».
37-летний хорват же пока не собирается менять клуб. Он хочет провести в «Реале» как минимум еще один сезон.
«Аль-Насру» и «Интер Майами» Модрич предложил связаться с ним в 2024 году, чтобы обсудить возможный переход.
Напомним, «Аль-Наср» ранее подписал Криштиану Роналду.