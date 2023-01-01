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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
20:44 (мск), источник: Sports.Ru

37-летнего Модрича хотят подписать «Аль-Наср» и «Интер Майами». Лука намерен провести в «Реале» еще минимум сезон

Луку Модрича хотят подписать «Аль-Наср» и «Интер Майами».

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Источник: Reuters

37-летний хорват же пока не собирается менять клуб. Он хочет провести в «Реале» как минимум еще один сезон.

«Аль-Насру» и «Интер Майами» Модрич предложил связаться с ним в 2024 году, чтобы обсудить возможный переход.

Напомним, «Аль-Наср» ранее подписал Криштиану Роналду.

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