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1 января, источник: Чемпионат.com

«Челси» не сумел переиграть «Ноттингем Форест»

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» принимал «Челси». Команды играли на стадионе «Сити Граунд». Финальный свисток главного арбитра Питера Бэнкса зафиксировал ничейный результат — 1:1.

Челси
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счёт был открыт на 16-й минуте матча — полузащитник лондонцев Рахим Стерлинг поразил ворота Дина Хендерсона. Хозяева сумели отыграться на 63-й минуте: Вилли Боли выполнил передачу на крайнего защитника «лесников» Сержа Орье, который был точен. До конца матча счёт не изменился.

«Челси» набрал 25 очков в 16 матчах турнира и расположился на восьмой позиции. «Ноттингем» (14) — на 18-й позиции.

В следующем туре синие 5 января примут «Манчестер Сити», а уже 8 января сыграют с «горожанами» в матче Кубка Англии. «Ноттингем Форест» 4 января отправится в гости к «Саутгемптону».

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1:1
Первый тайм: 0:1
Челси
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