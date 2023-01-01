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1 января, источник: Sports.Ru

Бельерин 2 года не покупает новую одежду: «Все началось с веганской диеты, потом я пересел на электрокар. Нет смысла брать вещь и надевать ее один раз»

Эктор Бельерин объяснил, почему уже два года не покупает новую одежду.

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Источник: Sports.Ru

— Мода — часть твоей жизни, но ты не покупал новую одежду уже два года. Как все начиналось?

— Все началось, когда я перешел на веганскую диету. Затем я осознал, как передвигаюсь, пересел на электромобиль и начал сокращать количество [использованного] пластика. Все это я узнал от людей, с которыми познакомился, когда изменил рацион.

Сложнее всего было с одеждой, которую я люблю. Это может показаться поверхностным, и, вероятно, так оно и есть, но для меня это связано с искусством и моей идентичностью. Однако я понял, что должен быть последовательным. Я не мог закрыть глаза. Наступил момент, когда формирование моей личности с помощью одежды было нездоровым, поэтому я сбавил. Я продал и раздал много одежды. Сегодня я гораздо больше ценю то, что у меня есть.

— Почему ты считает это нездоровым?

— Потому что это как снежный ком. Нет смысла покупать вещь и надевать ее только один раз. Одежда имеет функциональность помимо эстетики. И нужно выстраивать с ней отношения. Это как те штаны, которые ты надевал тысячу раз и до сих пор любишь их, несмотря на дырки. Это то, что мы должны делать со всеми вещами.

Раньше что-то ломалось, и вы это чинили. А сейчас скорее купите новое на Amazon. У меня был велосипед, и его ремонт стоил мне дороже, чем покупка нового. Но я хотел свой велосипед, мне не нужен был другой, — сказал защитник «Барселоны».

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