Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Труа
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:30
Брентфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ницца
Футбол. Зарубежный
1.01
Ланс
ПСЖ
31
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
1.01
Ланс
ПСЖ
31
1.01
Лион
Клермон Фут
01
1.01
Анже
Лорьян
12
1.01
Монако
Брест
10
1.01
Нант
Осер
10
1.01
Тулуза
Аяччо
20
2022
Марсель
Тулуза
61
2022
Ницца
Ланс
00
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:09 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье. Без отдыхающего Месси и дисквалифицированного Неймара

Лео в пути.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне: парижане приехали в гости к своему главному преследователю «Лансу» — и получили 1:3.

Причем единственный гол лидера, который забил Юго Экитик, получился спорным: кипер Брис Самба поймал мяч двумя руками после прострела, а Экитик выбил у него мяч и спокойно закатил в пустые.

Вратарь схватил мяч двумя руками, но видеосудьи не посчитали это владением. И засчитали гол. Очень спорное решение.

Впрочем, пропущенный гол не сбил настрой «Ланса»: еще до перерыва он снова вышел вперед, а в начале второго тайма добавил третий гол. Так и закончили.

• «ПСЖ» проиграл впервые в сезоне в Лиге 1 (в топ-5 осталась только одна команда без поражений в сезоне — «Наполи»). Таким образом, прервалась яркая серия «Парижа» при Кристофе Гальтье — 23 матча без поражений во всех турнирах (19 побед и 4 ничьих).

• Неприятный результат омрачил достижение Марко Верратти — эта игра стала для него 400-й за «ПСЖ». Он всего в 35 матчах от рекордсмена — Жана-Марка Пилоржа, который играл за парижский клуб в 1975—1989 годах.

• «Ланс» продолжает приятно удивлять: команда Франка Эса сократила отставание от лидера до четырех очков. Пока она очень качественно навязывает борьбу «ПСЖ».

• В матче против главного конкурента у Гальтье был ограниченный выбор в атаке: Неймар пропускал игру после удаления в матче со «Страсбуром», а Лео Месси все еще празднует победу на ЧМ в Аргентине. Так что из тройки суперзвезд был только Килиан Мбаппе, но у него игра не сложилась: всего дважды пробил по воротам, совершил две удачные обводки из девяти и совсем не обострял — сделал только одну передачу в финальную треть.

Хотя болельщики «Ланса» перед матчем устроили ему овацию — а вот остальных игроков «ПСЖ» освистали. Кажется, Килиану это не помогло.

Кстати, что там с Месси? Когда вернется?

Весь конец декабря Лео праздновал победу сборной Аргентины на чемпионате мира. Клуб дал ему отдых до 1 января включительно.

«Он приедет и присоединится к команде 2 или 3 января, — говорил Гальтье. — У него будет возможность вернуться к игре, когда он отдохнет 13−14 дней».

Следующий матч «ПСЖ» 6 января — в Кубке против «Шатору». А матчей Лиги 1 не будет до 11 января, когда парижане примут «Анжер».

Ланс
3:1
Первый тайм: 2:1
ПСЖ
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь