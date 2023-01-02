Гвардиола признался, как выбирает стартовый состав «Манчестер Сити»

"На поле выходят 11 игроков. Мы не можем выпустить 13 футболистов. Каждый раз мне трудно выбирать. При любых раскладах кто-то из топ-игроков не будет играть. В последнее время, когда я становлюсь старше, я в основном обращаю внимание на язык тела. На тренировках и так далее.

Невозможно играть хорошо, когда ты несчастлив. Иногда я выбираю футболистов, основываясь на их текущем настроении. Этот фактор является один из важнейших при определении состава, так как, обладая навыками, я знаю, насколько они хороши. Язык тела зависит от них, и иногда игроки не очень хороши, поэтому выбирать становится труднее", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.