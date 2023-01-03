Каррагер: Похоже, что конец «Ливерпуля» близок

«Я не могу назвать этот результат удивительным. По сути, это мотив красных на этот сезон. Чем интенсивнее футбол соперника, тем меньше они справляются с ним. Для них оптимален вариант, при котором игра будет медленной. Но как только темп возрастает, они не успевают за ним. Да, у них проблемы с хорошо подготовленными командами. Я говорю именно о физической форме. Сейчас они не будут справляться с командами, которые пропагандируют интенсивный футбол. Похоже, конец “Ливерпуля” близок», — заявил Каррагер в эфире Sky Sports.