Защитник сборной Казахстана из «Астаны» сменит команду в КПЛ

Директор актауского клуба Ержан Джамбиров хорошо знаком с 23-летним футболистом по совместной работе в футбольном центре. Также защитником интересуются несколько команд казахстанской премьер-лиги.

В минувшем сезоне Кусяпов сыграл за «Астану» 14 матчей, в которых забил один гол. В розыгрыше Лиги наций 2022/2023 защитник неоднократно получал вызовы в сборную Казахстана, однако на поле не выходил. Сыграл 11 матчей за молодежную сборную страны и забил один мяч.