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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
12:58 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана из «Астаны» сменит команду в КПЛ

Универсальный игрок обороны «Астаны» Талгат Кусяпов следующий сезон проведет в составе «Каспия», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Астана"

Директор актауского клуба Ержан Джамбиров хорошо знаком с 23-летним футболистом по совместной работе в футбольном центре. Также защитником интересуются несколько команд казахстанской премьер-лиги.

В минувшем сезоне Кусяпов сыграл за «Астану» 14 матчей, в которых забил один гол. В розыгрыше Лиги наций 2022/2023 защитник неоднократно получал вызовы в сборную Казахстана, однако на поле не выходил. Сыграл 11 матчей за молодежную сборную страны и забил один мяч.

Ранее Кусяпов уже выступал за родной «Каспий» в сезонах 2019 и 2021 годов, проведя суммарно больше 40 матчей.

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