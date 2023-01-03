Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.01
Манчестер Юнайтед
Борнмут
30
Футбол. Зарубежный
3.01
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
3.01
Эвертон
Брайтон
14
Футбол. Зарубежный
3.01
Лестер
Фулхэм
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Салернитана
Милан
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло
Сампдория
Все события
Фоторепортажи
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
13У хорватов бронза! Команда Далича победила в матче за третье место
3 января, источник: ТАСС

Роналду заявил, что выполнил свою работу в Европе

ТАСС, 3 января. Португальский нападающий Криштиану Роналду считает выступление за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии новым вызовом, так как уже все выиграл в европейском клубном футболе. Комментарий Роналду во вторник приводит телеканал Sky Sports.

Наверх
Источник: AP 2022

31 декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года, 3 января проходит презентация форварда.

«В Европе моя работа сделана, я выиграл все. Теперь для меня это новый вызов», — сказал Роналду.

21 ноября было объявлено о расторжении контракта между английским «Манчестер Юнайтед» и португальцем по обоюдному согласию. Это произошло после того, как Роналду дал интервью британскому изданию The Sun («Зе сан»), в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.

Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». По ходу карьеры он играл за португальский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь