Роналду заявил, что выполнил свою работу в Европе

31 декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года, 3 января проходит презентация форварда.
«В Европе моя работа сделана, я выиграл все. Теперь для меня это новый вызов», — сказал Роналду.
21 ноября было объявлено о расторжении контракта между английским «Манчестер Юнайтед» и португальцем по обоюдному согласию. Это произошло после того, как Роналду дал интервью британскому изданию The Sun («Зе сан»), в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.
Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». По ходу карьеры он играл за португальский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».