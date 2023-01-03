Роналду заявил, что выполнил свою работу в Европе

31 декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года, 3 января проходит презентация форварда.

«В Европе моя работа сделана, я выиграл все. Теперь для меня это новый вызов», — сказал Роналду.

21 ноября было объявлено о расторжении контракта между английским «Манчестер Юнайтед» и португальцем по обоюдному согласию. Это произошло после того, как Роналду дал интервью британскому изданию The Sun («Зе сан»), в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.