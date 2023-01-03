«Аль-Наср» официально презентовал Криштиану Роналду

Презентация Роналду прошла во вторник на до отказа заполненной зрителями домашней арене «Аль-Насра».

«Аль-Наср» объявил о переходе Роналду 30 декабря, контракт подписан до июня 2025 года. 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». На протяжении карьеры он представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды — чемпионом Англии, по два раза — чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).