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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Ньюкасле» ответили на вопрос о возможной аренде Роналду

В английском клубе «Ньюкасл» ответили на вопрос о возможной аренде португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Слова главного тренера команды Эдди Хау приводит Sky Sports.

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Источник: Reuters

Хау опроверг такой вариант развития событий. «Мы желаем Криштиану всего наилучшего в его начинаниях, но, с нашей точки зрения, в этом нет правды», — отметил он.

3 января сообщалось, что в контракте Роналду есть пункт, по которому он может стать игроком «Ньюкасла». Отмечалось, что игрок может быть арендован у саудовского клуба, если команда пробьется в Лигу чемпионов.

30 декабря Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата игрока с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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