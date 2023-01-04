В «Ньюкасле» ответили на вопрос о возможной аренде Роналду

Хау опроверг такой вариант развития событий. «Мы желаем Криштиану всего наилучшего в его начинаниях, но, с нашей точки зрения, в этом нет правды», — отметил он.

3 января сообщалось, что в контракте Роналду есть пункт, по которому он может стать игроком «Ньюкасла». Отмечалось, что игрок может быть арендован у саудовского клуба, если команда пробьется в Лигу чемпионов.