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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» обыграл «Салернитану» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. «Милан» победил «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

Милан
СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Салерно завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Рафаэл Леау (10-я минута) и Сандро Тонали (15). У хозяев отличился Федерико Бонаццоли (83).

«Милан» не проигрывает на протяжении четырех матчей чемпионата Италии и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Салернитана» потерпела третье поражение кряду и с 17 очками идет на 13-й строчке. В следующем туре «россонери» 8 января примут «Рому», команда из Салерно в тот же день дома сыграет с «Торино».

В другом матче дня «Сампдория» в гостях обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1.

Салернитана
1:2
Первый тайм: 0:2
Милан
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