«Милан» обыграл «Салернитану» в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча в Салерно завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Рафаэл Леау (10-я минута) и Сандро Тонали (15). У хозяев отличился Федерико Бонаццоли (83).

«Милан» не проигрывает на протяжении четырех матчей чемпионата Италии и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Салернитана» потерпела третье поражение кряду и с 17 очками идет на 13-й строчке. В следующем туре «россонери» 8 января примут «Рому», команда из Салерно в тот же день дома сыграет с «Торино».