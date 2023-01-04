Гол Миранчука помог «Торино» уйти от поражения в матче Серии А с «Вероной»

Встреча в Турине завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил российский полузащитник Алексей Миранчук (64-я минута). У гостей отличился Милан Джурич (45).

«Торино» второй раз подряд сыграл вничью в чемпионате Италии и, набрав 22 очка, занимает девятое место в турнирной таблице. «Верона» прервала серию из 10 поражений и с шестью очками идет на последней, 20-й строчке.

Миранчук забил третий гол в 10 играх за «Торино». 27-летний воспитанник столичного «Локомотива» в 2020 году перешел в «Аталанту», а минувшим летом перебрался в клуб из Турина на правах аренды до конца сезона.