Sport: «ПСЖ» готов продать Неймара летом за € 100 млн. Месси и Мбаппе в приоритете

По информации источника, руководство «ПСЖ» настроено расстаться с Неймаром, чтобы избавиться от его контракта и скорректировать свою платёжную ведомость. Также в парижском клубе хотят строить свой спортивный проект на нападающих Килиане Мбаппе и Лионеле Месси.

Также сообщается, что «ПСЖ» будет готов расстаться с 30-летним бразильцем за € 100 млн. Прошлым летом парижане также пытались продать Неймара, но потенциальных покупателей мог оттолкнуть ценник в € 150 млн, из-за чего французский клуб не получил предложений.